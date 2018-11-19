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Музей яйца и охотничий комплекс: "Минщина удивительная" приглашает познакомиться с Вилейским районом

19.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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В 2002 году учреждение взяло в аренду Слободское озеро площадью 90 га, сегодня здесь организован промышленный и любительский лов рыбы. Посетители могут воспользоваться специально оборудованными для ловли местами и четырехместным вагоном-домиком, покататься на катамаране или лодке. Также на территории лесхоза образовано охотничье хозяйство. В охотугодьях водятся лось, косуля, олень, кабан, глухарь, тетерев, бобр, заяц. Рядом с охотничьим комплексом природный родник. К услугам посетителей - комфортные гостиничные номера для проживания, баня с бассейном, мангал. В Вилейском краеведческом музее можно познакомиться с историческим прошлым этого края. Дух Первой мировой и Великой Отечественной войны передают огромный сосновый бруствер, форма, награды и личные вещи солдат 1914 и 1941 годов, документы, фотоснимки. В отдельном здании музея, где открыт выставочный зал имени известного живописца родом из Вилейского района Никодима Силивановича, регулярно открываются выставки художников, народных мастеров, фондов музеев. В частности, здесь можно увидеть проекты "Гістарычныя вандроўнічкі", "Горка па-беларуску", "Art-Vileyka", "Тыдзень калекцыянера", где представлены соответственно белорусские традиции и промыслы, традиционный свадебный обряд, современное белорусское искусство и предметы из частных коллекций. Интерес представляет и музей яйца, созданный в Вилейском районном Доме ремесел в 2006 году. Выставка собрала около 300 экспонатов, на каждом изображены различные портреты, пейзажи, орнаменты. Причем в музее можно не только полюбоваться на работы мастеров, но и самому попробовать разрисовать яйцо: накануне Пасхи здесь традиционно проходят мастер-классы по писанке. Дворец культуры и городской парк приглашают на развлекательные мероприятия и праздничные концерты. Одно из наиболее ярких событий района - это ежегодный летний фестиваль молодежных субкультур "Энергия молодости" с песнями, танцами, мастер-классами, квестами и конкурсами.
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/muzej-jajtsa-i-ohotnichij-kompleks-minschina-udivitelnaja-priglashaet-poznakomitsja-s-vilejskim-rajonom-325969-2018/

 
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Специальный медиапроект "Минщина удивительная", посвященный Году малой родины, с 19 по 25 ноября приглашает журналистов посетить знаковые объекты Вилейского района...
 
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