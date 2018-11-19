Двухуровневую набережную с парком на берегу Березины начнут строить в 2019 году

Как рассказала начальник отдела архитектуры и строительства Борисовского района Елена Шершень, сегодня градостроительная политика направлена на создание максимально удобных и комфортных пространств в городе, в том числе зон отдыха.

– Когда пришла на должность главного архитектора, задалась вопросом, почему в городе нет обустроенной набережной, – вспоминает Елена Леонидовна. – Оказалось, идея родилась давно, даже были проектные наработки. Но, к сожалению, дальнейшего развития они не получили. Нового руководителя района эта тема тоже заинтересовала, было принято решение: набережной с парком быть!

Берег реки, пойма густо заросли деревьями и кустарником, периодически затапливаются весенними паводками.

Строительство будет проводиться в две очереди. Сначала нужно проложить инженерные сети, удалить объекты растительного мира, подготовить территорию (это планировка, выравнивание, подсыпка и так далее). Потом предстоит разбить парк, создать озеленение, установить малые архитектурные формы, декоративное освещение, фонтан и многое другое. В парке предусмотрены зоны для отдыха, занятий воркаутом, подвижных спортивных игр, места для аттракционов, летний амфитеатр. Появятся зона для барбекю с беседками, пляж, гостевые парковки на 50 и 71 место.

– В дальнейшем будем насыщать парк интересными для горожан объектами, – дополняет главный архитектор. – Например, в перспективе там появятся всевозможные аллеи (молодежи, скульптур и т.д.).

Продолжением парка станет двухуровневая набережная – там обустроят причал для лодок и катамаранов, смотровую площадку, лестницы и пандусы для физически ослабленных лиц.

– Появится и остров с обводным каналом и малыми архитектурными формами, – продолжает Елена Шершень. – Можно будет прокатиться на катамаране. В перспективе планируем пустить по Березине речной транспорт с причалом на набережной.

Общая площадь набережной и парка будет составлять около 17 га. В соответствии с Генеральным планом эта территория рассматривается как ландшафтно-рекреационная зона общего пользования.

Общественное обсуждение проекта «Набережная в пойме реки Березина в Борисове» состоялось. Поступило только одно предложение – от борисовчанина, а после проведения – от Института истории НАН Беларуси. Все предложения были рассмотрены и учтены.

Как правило, набережные в городах – достаточно знаковые места. С ними могут сравниться только центральные парки, отметила главный архитектор. Это территории, к которым горожане изначально предъявляют очень высокие требования.

– Начинать менять городскую среду именно с такого объекта – во всех отношениях правильный ход. И мы надеемся, что новая набережная в Борисове станет одним из самых посещаемых мест, – подчеркнула Елена Шершень.