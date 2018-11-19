ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ели на новогодних базарах в Минске будут продаваться от 10 рублей

20.11.2018 06:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Елочные базары будут работать во всех районах столицы с 22 по 31 декабря, сообщил на оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Живые ели будут продаваться по цене от 10 до 30 рублей в зависимости от высоты дерева.

— С учетом тенденций последних лет, связанных с заботой о природе и окружающей среде, растут продажи искусственных елей. Мы это принимаем во внимание. Поэтому в розничную сеть поступят также искусственные ели по ценам от 4,30 до 570 рублей, — отметил Улезло.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живые ели будут продаваться по цене от 10 до 30 рублей в зависимости от высоты дерева.
 
Новости дня
Новости общества
 
Людмила Смолякова удостоена Диплома III степени в республиканском конкурсе «Жатва-2018: И хлебом едины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика