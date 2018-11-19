Ели на новогодних базарах в Минске будут продаваться от 10 рублей

Елочные базары будут работать во всех районах столицы с 22 по 31 декабря, сообщил на оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, сообщает агентство «Минск-Новости» .



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Живые ели будут продаваться по цене от 10 до 30 рублей в зависимости от высоты дерева.

— С учетом тенденций последних лет, связанных с заботой о природе и окружающей среде, растут продажи искусственных елей. Мы это принимаем во внимание. Поэтому в розничную сеть поступят также искусственные ели по ценам от 4,30 до 570 рублей, — отметил Улезло.