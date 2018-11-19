Доброе утро!

Неделя обещает быть приятной: спокойный, предзимний небольшой «минус» без осадков и почти без ветра . Ну и детское «Евровидение» в Минске. Так что если вы собирались скрываться от противного белорусского ноября где-нибудь на Тенерифе, то мы бы пока не советовали: в Испании льют дожди, объявлен наивысший уровень опасности . Ранее ливни обрушились на материковую часть страны, а также на Канарские и Балеарские острова… На Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии, выбивали окна на первых этажах здания. Тот случай, когда на родине действительно лучше!

ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ ВЧЕРА?

К нам прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев . «Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые… Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», — сказал ему Лукашенко. Обсудили двустороннее сотрудничество, договорились, что Беларусь поставит Азербайджану новую партию военной техники , Алиев пригласил Лукашенко в гости с ответным визитом. Ну, а поскольку такие встречи нередко приводят к новым инвестиционным проектам, мы заодно посмотрели, что уже построил крупный азербайджанский бизнес в Минске .

А еще вчера в Минске прошла церемония открытия детского «Евровидения» (финал состоится 25 ноября). И хоть конкурс детский, начался он вполне по-взрослому: с красной ковровой дорожкой, плотным слоем грима на лицах, телекамерами и эфирами в Instagram. Как это было — в репортаже TUT.BY . Впереди у Минска — евронеделя, будем следить за событиями конкурса (и около него), конечно. О представителе Беларуси Даниэле Ястремском мы подробно рассказывали два месяца назад. Кто вместе с ним будет бороться за победу? Давайте знакомиться со всеми участниками !





Банкиры, судя по всему, готовятся к совещанию у президента: лихорадочно стали разбираться со штрафами за просрочку выплат по кредита . Ну, а что, реально проблема — и КГК давно об этом говорил: были случаи , когда совокупный размер уплаченных штрафов превышал размер самого кредита в несколько раз — и это недопустимо.

Белорусам стали приходить «письма счастья»: потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость , а не то отключим газ грозят насчитывать плату за горячую воду по полному тарифу.

У нас переписали правила для торговли и общепита — и вы скоро сами заметите это в магазинах и кафе. Например, на каждом продовольственном товаре будет цена за литр и килограмм — и вы будете точно понимать, какое молоко на самом деле самое дешевое, а не у кого маркетологи самые хитрые. Но это еще не все. Вот здесь — весь топ изменений для покупателей .

Следили за двумя громкими судами: грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима (и это совсем немало, учитывая, что пистолет у него был ненастоящий), а бывший топ-менеджер рогачевской «сгущенки» за откаты получил «шестерку» — и очень переживает: «Поддался искушению… Все годы моей честной работы перечеркнуты…».

А вот хоккеисты молодцы! Минское «Динамо» начало выездную серию в КХЛ с гостевой победы над хабаровским «Амуром» . Ох, как драматично это было! Выиграли по буллитам — и эта победа позволила «Динамо» подняться на предпоследнее место в Западной конференции. В среду команда сыграет в гостях против китайского «Куньлуня». Этот дальневосточный выезд будет тяжелым, команда за неделю сыграет аж четыре игры. Болеем за наших и их шансы на плей-офф!

ЧТО ВЫБРАЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Новые приключения городового возле здания МВД ! Целовать скульптуру тоже нельзя — теперь девчонки это точно знают, они пробовали — и им милиционеры запретили. Оказывается, с «памятником можно фотографироваться, но нельзя трогать — так просит руководство… Садиться и залазить нельзя, целовать тоже нельзя… с самим памятником запрещены какие-либо действия». Мы все еще очень надеемся, что это такой хитрый PR-ход МВД: о городовом-то за пару дней узнала вся страна, все с ним фотографируются и обсуждают!

А теперь о серьезном. Если вы перестаете пользоваться услугами связи мобильного оператора, не поленитесь проверить (а лучше — закрепить документом!), нет ли на балансе лицевого счета перед вашим прощанием задолженности. А то будет потом сюрприз, как у лидчанки, которая задолжала меньше двух рублей — а ее передали коллекторам и теперь те «выбивают долги» .

Вот просто прекрасная история: в аэропорту Пекина сломался самолет польской авиакомпании. Пилотам не хватало налички на запчасть — и они заняли у пассажиров. Те скинулись — и полетели домой . Странно, почему авиакомпания пыталась скрыть такую милоту?.. Спойлер: деньги людям вернули сразу по прилету.





Если самолета у вас пока нет, а вот машина имеется, давайте прикинем, не попадете ли вы в похожую ситуацию. Вы знаете, как обслуживать ее так, чтобы она вас не подвела и не пришлось просить пассажиров скинуться на запчасти, чтобы доехать до дачи? Пройдите-ка наш тест , а то вдруг дальше минимальных процедур ТО никогда не заглядывали!

Видели, что вчера «ВКонтакте» предоставила вам возможность скачивать данные вашего аккаунта, которые она хранит? Мы, конечно, сразу попробовали — и редактор 42.TUT.BY изучила архив с информацией о себе. Рассказать, что там, как долго «ВКонтакте» хранит данные и что она узнает незаметно для вас ?..

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот очередной прекрасный текст из наших «Шведских хроник» . Побывали в шведской тюрьме , где сидят убийцы, воры, грабители, коррупционеры. Исправительное учреждение спрятано за хвойным лесом подальше от крупных населенных пунктов. Ближайший сосед — поле для гольфа, у которого в оценках Google Maps четыре звездочки из пяти. У тюрьмы — на одну больше: «Очень хорошая еда. Посещал семьей, и мы были приятно удивлены», — пишут в отзывах. Кружки, йога, медитация, телек в каждой камере… Не зарекаемся — поэтому, если что, официально просим отправить нас туда, а не в Гомель или Ветку. Неужели для «банальных хакеров» из Беларуси местечка не найдется?..





А вот очередной выпуск нашего «Госвопроса» — здесь мы сами и коллеги из СИМПА стараемся без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте. В этот раз обсуждаем, кому (не) верят белорусы. Традиционно в лидерах по доверию — церковь, президент и армия. А по недоверию ?

Смотрите, как будущий юрист из Бобруйска виртуозно управляется с кубиком Рубика ! Его наш Александр может собрать за 10−12 секунд — но мечтает побить мировой рекорд австралийца, который собрал кубик Рубика за 4,22 секунды. Это, говорит, не только красиво, но и в жизни помогает: «Человек смотрит на кубик и думает, как же ему переместить, к примеру, красный квадрат в нижний угол. Я знаю, как это сделать и какие шаги нужно предпринять. Так и в жизни: сразу вижу суть проблемы и решаю ее, пока другие переживают из-за того, что с ними происходит».

Восхищены! Знакомьтесь: Лев Ильич Нуйден. Ему 89 — и мы познакомились на массовых катаниях в гомельском ледовом дворце . Пенсионер гордо выписывал фигуры на льду: то ехал спиной вперед, то кружился, то делал «кораблик». Вообще-то врачи его предупреждали — на льду особо не шалить, но он смеется: «Я им говорю — только бы на катке не отбросить коньки!».

Белорусы — молодцы: за два дня собрали деньги на 100 тонн камней для Кревского замка ! Теперь камней должно хватить, чтобы строители закончили запланированную на этот год западную стену. В следующем попроще будет.

Все новости понедельника, 19 ноября

Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — то вот здесь можно посмотреть в записи . Не пожалейте времени — Сергей Чалый и Ольга Лойко от программы к программе все более остры! А тема обновления системы соцподдержки волнует каждого — особенно в регионах (там же уже семьи рожают детей, дабы получить пособие на ребенка и как-то продержаться).

Ваша редакция

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