Мужчина в Новополоцке нашел карточку, сходил с ней в магазин и выбросил. Но его все равно нашли

В Новополоцке вынесли приговор местному жителю, который нашел банковскую карточку и совершал по ней покупки, пишет gorod214.by.

Мужчина нашел на автобусной остановке чужую бесконтактную карточку рассрочки. По ней не требовалось вводить пин-код, если покупка не превышает определенной суммы, и горожанин направился в магазин. За несколько часов он четыре раза сходил за покупками, а затем выбросил карточку в мусорку.

Владелица карточки обнаружила пропажу и, узнав от сотрудника банка, что по ней производились расчеты за покупки в магазинах Новополоцка, обратилась в милицию.

— Просмотрев записи камер видеонаблюдения в торговых объектах, милиционеры установили личность мужчины. Ему ничего не оставалось, как признаться. Его действия квалифицировали как хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, — сообщил старший помощник прокурора Новополоцка Сергей Шинкевич.

Мужчина осужден к 2 годам «домашней химии». Он также должен возместить ущерб владелице карточки.