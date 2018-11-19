В Гродно сотрудники МЧС и ГКСЭ открыли фирму на родственников и помогали ей выигрывать тендеры

В Гродно вынесли приговоры сотрудникам МЧС и ГКСЭ, работающим на высоких должностях в областных структурах. Как установил суд, обвиняемые несколько лет пользовались своим служебным положением — и в результате нанесли государству ущерб в десятки тысяч рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после прокурорской проверки. Подробности рассказывает телеканал «Гродно Плюс».





Суд Октябрьского района Гродно назначил одному из обвиняемых наказание в виде шести лет усиленного режима с конфискацией имущества штрафом в размере почти 10 тысяч рублей, второй получил пять лет.

Обвиняемые через родственников учредили фирму, которая занималась проведением испытаний пожарных лестниц и ограждений — по сути той же деятельностью, что и научно-практический центр управления МЧС по Гродненской области, директором которого являлся один из обвиняемых. Используя свое должностное положение, он передавал сведения о заказах на проведение испытаний в свою фирму, а не центр. Компания проводила испытания — оплата за них перечислялись не в государственный бюджет, а на счет частника, потом обналичивались.

Еще один эпизод — мошенничество во время «испытаний» на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Частная фирма обвиняемых выиграла тендер на проведение работ — но ничего сделано не было, а оплата за якобы проведенные испытания обвиняемыми была получена и после присвоена. Ущерб Мозырскому НПЗ составил более 190 млн неденоминированных рублей.