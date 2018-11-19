"Мой дедушка был беспризорником". Директор галереи - о жизни в центре Минска

Существует мнение, что жизнь в центре города полна людей, шума и грязного воздуха. Однако люди, живущие в сердце столицы, видят Минск совершенно иначе. Мы встретились в пиццерии « Пицца Темпо » с директором галереи «Арт-Беларусь» и куратором корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александром Зименко. Житель из центра города в третьем поколении рассказал нам о том, каким видит креативное настоящее и будущее столицы.

«В госструктурах так не разгонишься»

— У меня самая лучшая работа в сфере культуры: я помогаю тратить деньги на искусство, — улыбается Александр. — И какое же наслаждение, когда отсутствует рутина и когда все понимают, для чего нужно то, что ты делаешь. В госструктурах так не разгонишься: горишь идеей, а тебя — в рамки вопросом: «А зачем это всё нужно?»





До того как стать куратором, Александр прошел интересный карьерный путь: он работал и в Национальном художественном музее, и в Министерстве культуры, и в Национальной библиотеке, успел побывать деканом факультета искусств в ИСЗ имени А.М. Широкова и даже внес вклад в работу Минского часового завода, создав там отдел инновационного дизайна. Но надолго Александр там не задержался благодаря своему жизненному правилу: не превращать хобби в работу:

— Я увлекаюсь коллекционированием часов. Самые старые в коллекции — карманные 1890 года. Поэтому попал на завод, когда его директор взял меня на «слабо»: мол, не хочешь их разрабатывать, это же твоя страсть? — делится собеседник. — Я попробовал, но вскоре понял: увлечения должны оставаться увлечениями. Если хобби становится делом твоей жизни, то ты в один момент начинаешь постоянно думать о работе.





Рассказывая о галерее, герой смеется: дело жизни определенно наложило свой отпечаток на привычки:

— Я очень долго боролся с желанием поправлять в чужих музеях криво висящие таблички или торчащий трос, на котором держится картина. Постоянно ловил себя на мысли, что в чужой монастырь со своим уставом нельзя. Не поймут.

«Принимать искусство нужно маленькими порциями»

Александр отмечает, что все профессиональные заботы он оставляет в конце рабочего дня за закрытой дверью рабочего кабинета.





— Творческая жизнь банка началась восемь лет назад, когда было положено начало коллекции картин художников Парижской школы: Хаима Сутина, Осипа Любича, Марка Шагала.

Сейчас в «Парижской коллекции» — сто тридцать работ. Однако она не ограничивается только картинами:

— У нас есть две книги: «Жезл правления» Симеона Полоцкого и приобретенная два года назад «Малая падарожная кніжка» Франциска Скорины. Последнюю Министерство культуры не могло купить десять лет, — рассказывает куратор. — Так как у государства денег не было, то ее купили мы — важное наследие осталось в Беларуси.





Столько усилий, по словам Александра, прикладывается не для галочки, а ради жителей и гостей Беларуси. Он отмечает, что искусство у нас было и есть: необязательно ехать в Париж, Берлин, Вильнюс или Москву, чтобы увидеть работы прекрасных художников:

— У нас есть все. Но проблема в том, что любое интересное начинание — одноразово, не имеет продолжения. Для города-двухмиллионника в Минске очень мало галерей, хотя неоднократные попытки что-то открывать и развивать были. Впрочем, наши люди «наедаются» культурой раз в год на «Ночь музеев». Пробегают за короткое время множество экспозиций, которые между собой никак не сочетаются. Итог — каша в голове. Это попытка попробовать одновременно много разных блюд, а в результате не нравится ни одно. Поэтому важно «принимать» искусство дозированно: постоянно, но маленькими порциями.

«Мой дедушка был беспризорником»

Столица и ее культурная жизнь имеют для Александра особое значение, ведь здесь, в центре, живет уже третье поколение его семьи:

— Все началось с моего дедушки. Его история очень необычна: он был беспризорником. Моя фамилия появилась благодаря тому, что его нашли зимой в канаве и спросили: «Как тебя зовут?» Имя он вспомнил — Иван, а фамилию — нет. Поэтому решили, что дедушка будет Зименко — в честь холодной поры года. Позже он участвовал в танковом бою под Прохоровкой, был ранен и оказался в Минске. Тут же и встретился с бабушкой. Они стали жить в бараке на Золотой Горке, а когда начала строиться площадь Якуба Коласа, они получили квартиру, в которой сегодня живу я, — делится собеседник.



Институт физкультуры на площади Якуба Коласа. 1939 год.

Жизнь в центре Минска для героя привычна. Он признается, что комфортнее чувствует себя в большом городе с широкими проспектами, наполненными жизнью, людьми, событиями и местами.



Первая пиццерия «Пицца Темпо» открылась в 2002 году. Сегодня в Минске существует 17 ресторанов сети, в том числе и на проспекте Независимости

— Единственное — держу зуб на «Минскзеленстрой», — признается Александр. — Все время, сколько себя помню, под окнами моей квартиры росли каштаны. После того как деревья погибли от большого количества соли, которую использовали зимой, их срубили. И никак не собираются это исправлять. Хочется надавать им по рукам — с нехваткой зелени необходимо бороться. Площадь становится каменной, а так быть не должно.

«Было бы здорово видеть у будущего поколения на стене картину»

Мечта Александра — превратить Минск в одну большую галерею:

— У города есть потенциал, — подытоживает он. — Пусть люди посещают галереи, хвалят и ругают художников: любая реакция хороша. Это означает, что работа человека задела. Намного хуже, когда посетитель безразличен, и все выражение его эмоций — в словах «Ну, ничего так…»

Говоря о развитии столицы как культурной площадки, герой замечает и изменения к лучшему:





— Выставки стала посещать молодежь, родители приходят с детьми. Например, портрет любителя выставок лет 10−15 назад был кардинально иным: женщина старше 25 среднего и ниже среднего достатка, для которой это было самым доступным способом провести досуг. Но, будем честны, вопрос финансов актуален во все времена: пока покупательная способность людей остается низкой, они не будут уделять искусству ни свое время, ни свои ресурсы. Раньше, чтобы показать состоятельность, на стену вешали ковер, сегодня — плазму. Было бы здорово видеть у будущего поколения на стене картину.

Партнер материала:



