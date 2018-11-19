24 ноября 2018 года в период времени с 11.00 до 13.00 в УВД Могилевского облисполкома запланировано проведение акции «Моя профессия – мое будущее» с участием кадетов ГУО «Могилевское областное кадетское училище».
На мероприятия приглашаются учащиеся 7-9 классов учреждений образования города и района.
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24 ноября в УВД Могилевского облисполкома запланировано проведение акции «Моя профессия – мое будущее»
24 ноября 2018 года в период времени с 11.00 до 13.00 в УВД Могилевского облисполкома запланировано проведение акции «Моя профессия