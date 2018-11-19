Вниманию жителей Борисовского района и города Борисова!

24 – 25 ноября 2018 года на территории Борисовского района пройдут мероприятия, посвященные 206-й годовщине событий войны 1812 года, «Березина-2018».

Приглашаем мастеров, ремесленников, индивидуальных предпринимателей, чья продукция отражает особенности той эпохи или конкретных событий войны 1812 года, а также изготовляющихиную сувенирную продукцию, принять участие в фестивале «Березина-2018».

Заявки направлять до

15 ноября 2018 года по факсу 8(0177) 76-22-02.

В заявке указать: Ф.И.О. участника и контактные данные; вид представляемой продукции или направление декоративно-прикладного творчества; необходимую площадь для размещения.

По организационным вопросам обращаться по телефонам: 8(0177) 74-68-07 или 8(0177) 73-44-16.

Ждем вас на фестивале!

Оргкомитет