Сетевая акция «Время открывать И. С. Тургенева»

Акция проходит под девизом «Другой Иван Тургенев: взгляд через фотообъектив».
Организаторами мероприятия являются библиотека Острошицко-Городокской средней школы Минского района и отдел информационного обеспечения библиотечной работы и подготовки медиаресурсов Минского областного института развития образования.
Интернет-платформа акции: блог «Городок имени Чехова» (школьная библиотека ГУО «Острошицко-Городокская средняя школа»), на котором можно познакомиться с условиями проведения мероприятия.
Приглашаем педагогов, библиотечных работников, учащихся и всех ценителей творчества Ивана Сергеевича Тургенева к участию в сетевой акции!