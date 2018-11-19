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Сетевая акция «Время открывать И. С. Тургенева»

20.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Акция проходит под девизом «Другой Иван Тургенев: взгляд через фотообъектив».

Организаторами мероприятия являются библиотека Острошицко-Городокской средней школы Минского района и отдел информационного обеспечения библиотечной работы и подготовки медиаресурсов Минского областного института развития образования.

Интернет-платформа акции: блог «Городок имени Чехова» (школьная библиотека ГУО «Острошицко-Городокская средняя школа»), на котором можно познакомиться с условиями проведения мероприятия.

Приглашаем педагогов, библиотечных работников, учащихся и всех ценителей творчества Ивана Сергеевича Тургенева к участию в сетевой акции!

http://uomoik.gov.by/

 
Теги: знакомства
 
 
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С 19 ноября по 15 декабря 2018 года в Минской области пройдет сетевая акция «Время открывать И. С. Тургенева».Мероприятие проводится в рамках...
 
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