Многодетная мать из Горок не сдала наркотики после смерти онкобольного мужа - и получила срок

Многодетную мать из Горок приговорили к двум годам колонии общего режима за незаконный оборот наркотиков. Она не сдала лекарства с психотропами после смерти мужа, который их принимал. У женщины также забрали троих детей. Ее ждет принудительное лечение от алкоголизма, пишет horki.info.



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Летом 2016 года мужу Елены Николаю поставили диагноз — рак в четвертой стадии. С первых дней после постановки диагноза семья начала получать «Трамадол» в таблетках и в ампулах. Сначала за рецептами ходил Николай, а потом — уже сама Елена. Женщина видела: от лекарства мужу становилось гораздо лучше, а состояние было похоже на алкогольное опьянение.

Осенью в том же году женщина прошла инструктаж онколога, как нужно обращаться с лекарствами. Например, что после смерти пациента нужно обязательно сдать все неиспользованные препараты в больницу. Потом в суде Елена будет говорить, что никто ей ничего не объяснял.

В конце 2016 года Николай умер, и Елена выбросила препарат «Журниста», который, по ее словам, мужу не помогал. А «Трамадол» решила оставить — «чтобы снять боль в ногах». Один раз предлагала обезболивающую таблетку сестре мужа, но та отказалась.

В апреле 2018 года к Елене пришли с обыском сотрудники милиции и нашли 60 полных ампул и 210 таблеток психотропного. Еще нашли лекарство «Дексаметазон», часть которого женщина уже употребила. Использованные шприцы и пустую ампулу в мусорном ведре женщина объяснила тем, что сделала себе внутримышечную инъекцию.

Как выяснилось, в употреблении запрещенных препаратов Елену заподозрил милиционер. Накануне он пришел с комиссией, так как дети были признаны находящимися в социально опасном положении, и во время проверки обнаружил среди лекарств «Трамадол».

Детей у женщины забрали и обязали возмещать расходы, затраченные государством на их содержание. По заключению медиков, Елена страдает хроническим алкоголизмом, и ее будут принудительно лечить.

Елена на судебном заседании вину в совершенном преступлении не признала, подала апелляционную жалобу на приговор. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения, а назначенное наказание — без изменения.