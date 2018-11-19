"Зажигай!" - участники детского "Евровидения" стали гостями Дворца Независимости в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники, члены делегаций и организаторы детского конкурса песни "Евровидение-2018" стали гостями Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По правилам проведения детского конкурса максимальное количество участвующих стран - 18. Однако в текущем году ЕВС был вынужден изменить правила в связи с большим количеством заявок. В итоге в Минске собрались представители 20 стран, что является рекордом в истории конкурса. В детском конкурсе песни "Евровидение-2018" участвуют молодые таланты из Австралии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана, Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Украины, Уэльса (Великобритания) и Франции.

Беларусь участвовала в конкурсе 15 раз. Побеждала дважды: в 2005 году (Ксения Ситник) и 2007-м (Алексей Жигалкович).

Слоган конкурса - "Зажигай!" (Light up!)‚ логотип - утренняя звезда, воспетая белорусским классиком Максимом Богдановичем в стихотворении "Зорка Венера". Идея этих символов состоит в том, что все участники являются молодыми яркими звездами, а для кого-то эта звезда станет началом успешной творческой карьеры.

Детский конкурс песни "Евровидение" проводится ежегодно Европейским вещательным союзом (ЕВС) в одной из стран - участниц союза. В качестве исполнителей выступают дети в возрасте от 9 до 14 лет. Беларусь уже принимала у себя конкурс в ноябре 2010 года, и ЕВС вновь предложил стране стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске в прошлый раз.-0-