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Бесценный труд на земле

20.11.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Бесценный труд на земле

С весны и до поздней осени трудятся не покладая рук механизаторы. Как вышел в поле в апреле — так до конца ноября твоя программа расписана. Одна важная кампания сменяет другую. Везде нужно успеть, некогда и дух перевести.
Александр Валевич из ОАО «Дворец труда-Агро» знает об этом не понаслышке. Нынешний сельхозсезон выдался для него непростым, но результативным. Механизатор во время посевной, на косовице усердствовал. А как пришла пора хлеб убирать, сел за штурвал комбайна. В помощниках у него был сын Станислав. В итоге семейный экипаж намолотил 968 тонн зерна. С таким результатом отец и сын оказались на самом верху районной сводки. Пусть и не дотянули малость до заветной тысячи. Честь и хвала нелёгкому хлеборобскому труду!
Впрочем, почивать на лаврах Александру Валевичу некогда. Осенью зябь поднимал передовик. Незаметно ноябрь преодолел экватор. Зимой можно будет чуть передохнуть. В отпуск сходить, в конце концов.
Механизаторы — народ особый, трудностями закалённый. В ОАО «Дворец труда-Агро» ещё один экипаж (опять же, семейный) здорово проявил себя во время жатвы. Виктор Папко и его сын Андрей намолотили 858 тонн зерна. Непросто добиться подобного результата. Труженики заслуживают самых лестных слов.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса
Чашникского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Этот день объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, занимается растениеводством.
Сельскохозяйственный труд требует от работников села высокой организованности, дисциплины, мастерства, терпения и упорства, умения и мудрости, любви к земле и своему делу.
Слова признательности трудовым коллективам предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, с помощью которых урожай доходит до стола потребителей.
Выражаем благодарность ветеранам, заложившим основу сегодняшнего развития аграрной отрасли региона.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и неисчерпаемой энергии, новых трудовых достижений!

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного
исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель Чашникского районного
Совета депутатов.

Уважаемые работники  агропромышленного комплекса
Чашникского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Огромное спасибо за добросовестный труд! От вас во многом зависят здоровье людей и процветание нашей страны! Твердость характера, сила духа, верность долгу и преданность земле позволяют добиваться высоких результатов, дают право гордиться вашим благородным и почётным трудом.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых побед!

А. В. Анюховский,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые работники  агропромышленного комплекса
Чашникского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!
Примите слова благодарности за ваш труд по обеспечению продовольственной безопасности страны.
Пусть вам всегда сопутствует удача, будут богатыми урожаи, а в семьях царят радость, взаимопонимание и достаток.

И. Ф. Мартынов,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь.

 

 

 
 
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С весны и до поздней осени трудятся не покладая рук механизаторы. Как вышел в поле в апреле — так до
 
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