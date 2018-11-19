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До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября
20.11.2018 11:21 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, при прояснениях - 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.-0-
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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