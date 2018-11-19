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Почти 38% введенного в январе-октябре в Беларуси жилья построено для нуждающихся

20.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В Беларуси 37,9% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Почти 38% введенного в январе-октябре в Беларуси жилья построено для нуждающихся

В январе-октябре организации всех форм собственности построили 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1,057 млн кв.м, или 37,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 703,2 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах — 643,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 835,9 тыс. кв.м общей площади жилья (30% от общего ввода по республике).
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/pochti-38-vvedennogo-v-janvare-oktjabre-v-belarusi-zhiljja-postroeno-dlja-nuzhdajuschihsja-326108-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси 37,9% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
 
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