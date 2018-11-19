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Задолженность по алиментам безработных родителей в Беларуси предлагается привязывать к БПМ

20.11.2018 11:26 — Новости Общества | БелТА  
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Задолженность по алиментам безработных родителей в Беларуси предлагается привязывать к БПМ
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется порядок добровольной уплаты алиментов и определения задолженности по ним, которую предлагается привязывать к бюджету прожиточного минимума (БПМ). Это предусмотрено поправками в Кодекс о браке и семье, текст законопроекта размещен на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изменения планируется внести, в частности, в статью кодекса, регламентирующую определение задолженности по алиментам. Сейчас если родитель не работал или не представлял документы, подтверждающие его заработок, то задолженность определяют по доходу, который он получал на момент ее начисления. Поправками в кодекс предлагает определять долг в привязке к бюджету прожиточному минимума: на одного ребенка - 50%, на двоих детей - 100%, на троих и более детей - 150% БПМ.

Задолженность по алиментам за время, пока родитель проходил срочную военную или альтернативную службу, планируется рассчитывать в привязке к фактически полученному доходу: на одного ребенка - 25%, на двух детей - 33%, на трех и более - 50%.

Что касается добровольных алиментов, то обновленный Кодекс о браке и семье (если другой порядок не прописан в Брачном договоре, Соглашении о детях, Соглашении об уплате алиментов) устанавливает их ежемесячную уплату. При этом за текущий месяц она, согласно законопроекту, должна производиться не позднее последнего дня следующего за ним месяца. Родителям предлагается также предоставить возможность платить алименты на будущее.

В начале ноября законопроект поступил в Палату представителей, идет его подготовка к первому чтению.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется порядок добровольной уплаты алиментов и определения задолженности по ним, которую предлагается...
 
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