В Костюковичском ФОЦ прошли игры районного первенства по мини-футболу

17 ноября в физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье» прошли игры районного первенства по мини-футболу. Участие в соревнованиях приняло впервые 8 команд (БЦК, лесхоз, ФОЦ, РОЧС, Самотевичи-Агро, агр.Тупичино, ЦемАгро, в том числе новичок первенства Дворовая команда любителей). Сборные района были поделены на 2 подгруппы, в одной – команды города, в другой – команды КСУП агрогородков и сельских населенных пунктов.

Напряжение и желание победить были на пределе и чувствовались до последних минут первенства. В финале сборная ФОЦ «Физкультура и здоровье» со счетом 3:3 сыграла со сборной БЦК и по итогам набранных очков в турнирной таблице завоевала первый чемпионский титул.

Третье место у сборной РОЧС. Лучшим игроком первенства был признан вратарь сборной БЦК Максим Матуль.

Во второй подгруппе желание победить было ничуть не меньше, отлично показали себя и сборные команды агр. Тупичино, Самотевичи-Агро и ЦемАгро, однако составить здоровую конкуренцию дебютанту первенства Дворовой команде не удалось. В итоге агр. Тупичино на 2 месте, Самотевичи Агро на 3 месте.













