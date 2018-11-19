В Скиделе из храма похитили 1600 рублей пожертвований

В Скиделе похитили пожертвования из храма, сообщает "Гродненская правда". Подозреваемый проник в церковь ночью. Он повредил металлическую решетку, выломал оконную раму и попал внутрь.

В канцелярии злоумышленник обнаружил сейф, взломал его и похитил 1600 рублей. Личность подозреваемого устанавливается.

– Кроме окна и сейфа ничего не пострадало. Злоумышленник не тронул иконы и атрибуты богослужения. Рама была деревянная и с обычным стеклом. Надеемся, что этого человека вскоре найдут, – рассказал благочинный Скидельского благочиния протоиерей Кирилл Близнюк.