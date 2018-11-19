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В Скиделе из храма похитили 1600 рублей пожертвований
20.11.2018 11:23 — Новости Общества | Tut.by
В Скиделе похитили пожертвования из храма,
В канцелярии злоумышленник обнаружил сейф, взломал его и похитил 1600 рублей. Личность подозреваемого устанавливается.
– Кроме окна и сейфа ничего не пострадало. Злоумышленник не тронул иконы и атрибуты богослужения. Рама была деревянная и с обычным стеклом. Надеемся, что этого человека вскоре найдут, – рассказал благочинный Скидельского благочиния протоиерей Кирилл Близнюк.
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Злоумышленник не тронул иконы и атрибуты богослужения.
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