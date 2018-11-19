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Минздрав: Схема лечения гепатита С в Беларуси - одна из самых дешевых в Европе

20.11.2018 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Схема лечения гепатита С в Беларуси — одна из самых дешевых в Европе. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает sputnik.by.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Наша схема лечения — одна из самых дешевых в Европе», — отметил министр. При этом для лечения заболевания у нас преимущественно закупают белорусские препараты.

Как отмечалось ранее, лечение гепатита С в более чем 96% случаев приводит к полному излечению, вирус исчезает. Сегодня в Беларуси более 30 тысяч больных гепатитом С. В 2018 году появились программы, по которым в Беларуси начато лечение гепатита С за счет средств бюджета. Это в том числе стало возможно благодаря производству отечественных лекарств.

Примерно семь-восемь лет назад стоимость лечения одного пациента обходилась в сумму около 30−40 тысяч долларов. Это трехмесячные или шестимесячные курсы лечения. После того как производство лекарств появилось в Беларуси, стоимость лечения одного пациента стала варьироваться в районе около 800−900 долларов.

 
 
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Схема лечения гепатита С в Беларуси - одна из самых дешевых в Европе. Об этом сегодня рассказал журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает...
 
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