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Минздрав: Схема лечения гепатита С в Беларуси - одна из самых дешевых в Европе
20.11.2018 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Схема лечения гепатита С в Беларуси — одна из самых дешевых в Европе. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает
«Наша схема лечения — одна из самых дешевых в Европе», — отметил министр. При этом для лечения заболевания у нас преимущественно закупают белорусские препараты.
Как отмечалось
Примерно семь-восемь лет назад стоимость лечения одного пациента обходилась в сумму около 30−40 тысяч долларов. Это трехмесячные или шестимесячные курсы лечения. После того как производство лекарств появилось в Беларуси, стоимость лечения одного пациента стала варьироваться в районе около 800−900 долларов.
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Схема лечения гепатита С в Беларуси - одна из самых дешевых в Европе. Об этом сегодня рассказал журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает...
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