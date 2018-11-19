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Перепись: регистраторы проверяют адресное хозяйство
20.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Перепись населения Республики Беларусь 2019 года проводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №384 в целях получения информации о населении страны, необходимой для разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов и осуществления научных исследований.
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> Работают регистраторы А. С. Алексеёнок и Т. Н. Ижик. Перепись населения Республики Беларусь 2019 года проводится в соответствии с Указом Президента Республики...
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