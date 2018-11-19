Перепись: регистраторы проверяют адресное хозяйство

Перепись населения Республики Беларусь 2019 года проводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №384 в целях получения информации о населении страны, необходимой для разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов и осуществления научных исследований.

Перепись является систематическим сплошным государственным статистическим наблюдением, при проведении которого осуществляется сбор персональных данных на установленную дату для формирования и распространения итоговых данных, характеризующих демографическое и социально-экономическое положение населения Республики Беларусь.

Перепись – основной источник формирования информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сегодня это единственный источник информации о семьях и домашних хозяйствах, их числе, составе и жилищных условиях, в которых они находятся на дату переписи.

К основным преимуществам переписи относится и то, что она обеспечивает получение демографических показателей на уровне самых малых административно-территориальных единиц.

Проведению переписи предшествуют подготовительные мероприятия, одним из которых является составление списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. Данное мероприятие проводится с 6 по 30 ноября 2018 г. и предполагает сплошной обход территории с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий, в которых проживает или может проживать население.

Проверку адресного хозяйства осуществляют регистраторы с помощью планшетных компьютеров. На территории г. Верхнедвинска и г.п. Освея в настоящее время работают 4 регистратора.

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