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Вору придётся «отсидеть» за топор и ведро с краской
20.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В суде Верхнедвинского района объявлен приговор в отношении 22-летнего обвиняемого А., который в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы совершил кражу имущества из дома потерпевшей Г. Позарился на топор и ведро с краской!
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> В суде Верхнедвинского района объявлен приговор в отношении 22-летнего обвиняемого А., который в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы...
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