В суде Верхнедвинского района объявлен приговор в отношении 22-летнего обвиняемого А., который в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы совершил кражу имущества из дома потерпевшей Г. Позарился на топор и ведро с краской!

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что спросил разрешения у потерпевшей Г. взять во временное пользование пилу. Получив «добро», в отсутствие хозяйки проник в жилище через незапертое окно, взял пилу, а заодно прихватил ведро с краской и топор-колун.

Похищенные вещи занес к себе домой.

Когда преступник узнал, что потерпевшая написала заявление в милицию о хищении имущества, выбросил похищенное в реку Западная Двина.

В последующем, когда милиция вышла на преступника, молодой человек сознался в совершенном преступлении.

Назначенное судом наказание обвиняемому в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и длительное время нахождения под стражей привели в чувство осознания и сожаления о необдуманном противоправном поступке.

Отбывая наказание за совершенное преступление, обвиняемый должен понять, что к нему ранее за совершение кражи суд применил снисхождение в виде отсрочки исполнения приговора. А если лицо в указанный период продолжило совершать противоправные поступки, то в перспективе его ожидает суровый финал.

В итоге хочется отметить, что если у кого-либо возникла необходимость в пользовании чужими вещами, то всегда нужно спросить на то разрешение, а не брать их без спроса, даже если эти вещи принадлежат хорошо знакомому лицу.

Приговор вступил в законную силу.

М. Лавданский,

заместитель прокурора Верхнедвинского района,

юрист 1 класса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вору придётся «отсидеть» за топор и ведро с краской > В суде Верхнедвинского района объявлен приговор в отношении 22-летнего обвиняемого А., который в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы...