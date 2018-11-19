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Вору придётся «отсидеть» за топор и ведро с краской

20.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Вору придётся «отсидеть» за топор и ведро с краской

В суде Верхнедвинского района объявлен приговор в отношении 22-летнего обвиняемого А., который в период отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы совершил кражу имущества из дома потерпевшей Г. Позарился на топор и ведро с краской!
В судебном заседании обвиняемый пояснил, что спросил разрешения у потерпевшей Г. взять во временное пользование пилу. Получив «добро», в отсутствие хозяйки проник в жилище через незапертое окно, взял пилу, а заодно прихватил ведро с краской и топор-колун.
Похищенные вещи занес к себе домой.
Когда преступник узнал, что потерпевшая написала заявление в милицию о хищении имущества, выбросил похищенное в реку Западная Двина.
В последующем, когда милиция вышла на преступника, молодой человек сознался в совершенном преступлении.
Назначенное судом наказание обвиняемому в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и длительное время нахождения под стражей привели в чувство осознания и сожаления о необдуманном противоправном поступке.
Отбывая наказание за совершенное преступление, обвиняемый должен понять, что к нему ранее за совершение кражи суд применил снисхождение в виде отсрочки исполнения приговора. А если лицо в указанный период продолжило совершать противоправные поступки, то в перспективе его ожидает суровый финал.
В итоге хочется отметить, что если у кого-либо возникла необходимость в пользовании чужими вещами, то всегда нужно спросить на то разрешение, а не брать их без спроса, даже если эти вещи принадлежат хорошо знакомому лицу.
Приговор вступил в законную силу.
М. Лавданский,
заместитель прокурора Верхнедвинского района,
юрист 1 класса.

 
 
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