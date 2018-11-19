За сексуальные действия в отношении гимназистов жителя Борисовского района приговорили к 12 годам

Жителя Борисовского района приговорили к 12 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает сайт Верховного суда. Наказание он будет отбывать в колонии в условиях усиленного режима. Пострадавшие — ученики гимназии.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Обвиняемый К. признан виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных повторно, в отношении заведомо несовершеннолетнего, — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Свои действия он совершал вопреки воле потерпевшего, используя насилие и беспомощность жертвы. Такое же обвинение мужчине предъявлено и в отношении «заведомо малолетнего». Кроме того, его признали виновным в изготовлении порнографических материалов с изображением ребенка.

По данным Верховного суда, К. назначено 12 лет колонии. Также он он должен будет выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.