С электронными рецептами работают уже и в частных аптеках. К концу года к системе подключат все сети

Фармацевтические сети должны подключиться к системе «Электронный рецепт» до конца 2018 года. Об этом сообщает сайт Национального центра электронных услуг.



Так выглядит карта для электронных рецептов. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Система «Электронный рецепт» апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет. К этой системе на 31 октября 2018 года подключились 434 учреждения здравоохранения. При этом с начала года выписали более 4 млн 900 электронных рецептов.

До недавнего времени по электронным рецептам отпускали лекарства только в сети аптек Белфармации. Сегодня это также можно сделать в восьми коммерческих сетях аптек, на стадии подключения еще 11 сетей.

Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это. В дальнейшем электронный рецепт будет привязан к электронной медицинской карте, на которые в Беларуси планируют полностью перейти к 2022 году.