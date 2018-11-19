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С электронными рецептами работают уже и в частных аптеках. К концу года к системе подключат все сети

20.11.2018 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Фармацевтические сети должны подключиться к системе «Электронный рецепт» до конца 2018 года. Об этом сообщает сайт Национального центра электронных услуг.


Так выглядит карта для электронных рецептов. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Система «Электронный рецепт» апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет. К этой системе на 31 октября 2018 года подключились 434 учреждения здравоохранения. При этом с начала года выписали более 4 млн 900 электронных рецептов.

До недавнего времени по электронным рецептам отпускали лекарства только в сети аптек Белфармации. Сегодня это также можно сделать в восьми коммерческих сетях аптек, на стадии подключения еще 11 сетей.

Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это. В дальнейшем электронный рецепт будет привязан к электронной медицинской карте, на которые в Беларуси планируют полностью перейти к 2022 году.

 
 
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Фармацевтические сети должны подключиться к системе "Электронный рецепт" до конца 2018 года.
 
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