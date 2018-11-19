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Минтруда опубликовало производственный календарь на 2019 год
20.11.2018 12:21 — Новости Общества | БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты опубликовало производственный календарь на 2019 год, сообщает БЕЛТА.
В следующем году у белорусов, которые работают пять дней в неделю, будет 252 рабочих и 113 выходных и праздничных дней. При 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит 2008 часов, при 35-часовой - 1756 часов.
Те, у кого шестидневная рабочая неделя, будут трудиться 304 дня, отдыхать - 61. Расчетная норма рабочего времени - 2016 часов при 40-часовой рабочей неделе и 1764 - при 35-часовой.
В 2019 году 9 нерабочих дней придется на праздники.-0-
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты опубликовало производственный календарь на 2019 год, сообщает БЕЛТА. В следующем году у...
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