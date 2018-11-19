В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына. Мать отказалась писать заявление, но вмешался прокурор

В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына. Однако по просьбе матери малыша уголовное дело не возбуждалось — пока историей не заинтересовались в прокуратуре.

Инцидент произошел 3 ноября в деревне Дворище Жлобинского района. Установлено, что мужчина нанес своему сыну не менее семи ударов по различным частям тела. Мать же ребенка писать на мужа заявление не стала. Как позже призналась женщина — из-за страха, что супруг может ей за это отомстить.

В районной прокуратуре такое поведение матери расценили как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына. И, несмотря на отсутствие заявления с ее стороны, возбудили в отношении отца малыша уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья».

Теперь мужчине придется ответить за свой поступок перед законом.