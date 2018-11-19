|
"Это "Форт Бойярд"! Как живут на улочках Витебска, куда из-за ремонта моста пришел весь трафик
20.11.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Глядя на эти разбитые в хлам дороги без тротуаров, не все поверят, что дело происходит в областном городе и в наши дни. Первое впечатление: это какой-то заброшенный агрогородок, и вообще только вчера окончилась война. Но это Витебск, детка! Знакомьтесь, улицы Мясникова, Розы Люксембург, Новый Быт (да-да, есть у нас и такие названия), Мичурина. Еще неделю назад они были тихими, сонными — тут ездило полторы машины в час, забытыми начальством — вряд ли здесь когда ступала нога чиновника. Но с 15 ноября, с
Полоцкий путепровод со стороны улицы Космонавтов закрыт бетонными блоками и металлическими ограждениями, а со стороны Полоцкого рынка — еще и наглухо «зашит» высоким забором.
На мосту — пока никаких строительных работ. Вокруг непривычно тихо, и ничто не указывает и на то, что еще меньше недели назад тут ездили трамваи, автобусы, маршрутки, легковые авто.
Улица Покровская: туристов встречают убитые тротуары
Чтобы попасть на улицы с объездными маршрутами, идем на
Жительница района Людмила Федоровна ведет нас по местным «достопримечательностям».
— Я сегодня слушала, как Соглаев (Сергей Соглаев — зампредседателя Витебского горисполкома. — Прим. TUT.BY) сказал по телевизору, что на улицах, по которым пустили в объезд транспорт, сделали ремонт дорог и тротуаров. Но на улице Розы Люксембург, где я живу, даже и близко не было рабочих! Не заасфальтировали у нас ни одной ямки. Я отвечаю за свои слова, — утверждает женщина.
Она обращает внимание на ситуацию у дома № 20 на пересечении улиц Покровской, Мясникова и 1-й Жореса.
— Возле этого дома — поворот с улицы Покровской на Мясникова. Тут лужа, тротуара нет, а машины, несмотря на поворот, мчатся на полной скорости. И вчера я тут шла — вся грязь из лужи была на мне. Каждого пешехода, который тут идет, могут не только обдать грязью, но и сбить.
Улица Мясникова: люди идут вровень с транспортом
Улица Мясникова — короткая: метров 300. Но пешеходных дорожек здесь практически нет, и человек вынужден идти вровень с транспортом: от тебя до машин — сантиметров 30−40. Реально страшно.
— Того и гляди, станешь жертвой ДТП, — негодует Людмила Федоровна. — И ты хоть фликерами обвяжись, хоть прыгай, как заяц, в сторону от этого транспорта — все равно можешь попасть под колеса. Машины тут летают — как по скоростной трассе! Водителям хорошо, у них с закрытием моста хоть какой-то объезд есть, а для пешеходов сделали невыносимую жизнь. Сейчас еще более-менее терпимо, нет скользоты. А когда скользко, тут приходится цепляться за знаки, за деревья. Мы так жили всегда, но сейчас проблема-то другого масштаба. И если власти не обратят на нее наконец внимание — это будет полнейшее безобразие.
Если тротуары на Мясникова где-то и есть, то они в лужах и грязи.
По дороге медленно, то и дело приостанавливаясь и оглядываясь по сторонам, идет молодой мужчина с ребенком. Алексей забрал дочку из школы № 24 и ведет домой:
— Путепровод закрыли, но о людях не подумали. В часы пик, когда идет огромный поток машин и маршруток, тут приходится сновать между деревьями, столбами — настоящий «Форт Бойярд»! К тому же в час пик и утром, и вечером сейчас темно. На дороге получается очень опасная ситуация. Я как-то упал, а машины едут, никто внимания не обращает: упал ты — не упал, с ребенком ты — без ребенка…
Алексей говорит, что утром автобусы на Розы Люксембург «берут штурмом»:
— Они едут к нам из Лужесно — и уже битком. Поэтому мы почти неделю ходим с дочкой в школу пешком, назад — так же. Туда и обратно выходит около 6 км. Но это нормально для здоровья сейчас, когда на термометре ноль. А что будет в мороз? Пустили бы дополнительный транспорт. А больше всего пугает, что это не на месяц, а на 4 года, а то и больше.
Улица Розы Люксембург: «В единственный автобус не вбиться»
На остановке «Розы Люксембург» на этой улице собралось человек пять — ждали автобус № 35а.
— Прежде чем закрывать Полоцкий путепровод, этот район Витебска надо было подготовить к изменению движения транспорта. Вот как нам тут теперь жить? Правильно, все начальство из горисполкома живет на той, противоположной стороне Двины, и что ему наши проблемы? — возмущается мужчина средних лет.
— А как у вас тут с транспортом, можно уехать в город?
— Маршрутки ходят часто, через три минуты. Но на них же пенсионерам не наездиться, дорого. Автобус только один — «тридцать пятый». Он прибывает по расписанию. Но толку?! Ходит раз в час. Он малой вместимости, с одной только дверью. И приходит на нашу остановку уже полный, не вбиться. Часто даже дверь не открывает, проходит мимо. Что тут делается утром в 7.30! Уехать невозможно. Мы, пенсионеры, уже даже не садимся — даем возможность уехать детям в школу и садик. Поэтому надо, чтобы на Розы Люксембург пустили также «сороковой"и «сорок четвертый». А «тридцать пятый» чтобы ходил чаще, ну хотя бы два раза в час.
Жители улицы Розы Люксембург говорят, что уже устали пытаться обратить внимание властей на свой район:
— Мы и ходили, и писали в горисполком. Однажды мне там сказали: «Ай, ну что вам там до того поселка Кировский на работу добраться? Каких-то 8 остановок, это 20 минут ходьбы. Зачем вам там транспорт?». Вот мы и ходим — с детьми, с сумками, с клунками… И не 20 минут это занимает, а добрый час. В общем, не район — а сплошное бедствие.
Подошел автобус № 35 — маленький МАЗ-241. На часах 13.56 — но он полный даже в это, не пиковое, время. Ожидавшие пассажиры с Розы Люксембург с трудом втиснулись в салон. Дверь за последним человеком водитель закрыл лишь со второй попытки.
Улица Новый Быт: полная безнадега и дух советского наследия
Новый Быт — улочка с неожиданным для витебской топонимики названием, тоже оказалась коротенькой: всего 300 метров. Но и здесь не самая лучшая дорога и почти нет тротуаров.
Возможно, в дореволюционные времена, когда улица называлась Винный тупик, здесь царила не такая полная безнадега, как сейчас. Так что если вы живете где-нибудь в центре и не довольны работой ЖКХ, сходите на экскурсию на Новый Быт и успокойтесь — бывает хуже.
Почему улица так называется? В 1930-е годы дом № 4 (к слову, памятник архитектуры) был центром застройки рабочего поселка Новый Быт, который построили для трудящихся хлебозавода № 1. В те годы был популярен лозунг «Новый быт — детище Октября». Вот и вся топонимическая интрига.
Улица Мичурина: «Тротуары не помнят ремонта»
Людмила Петровна живет на
— До недавнего времени наша улица была почти пешеходной. Сейчас она приняла значительный поток машин и автобусов. Однако у нас давно не помнят ремонта тротуары, а где-то их и вообще нет. Дом, в котором я живу, старый. В нем нет горячей воды, ванных комнат. Как могли, сами его благоустроили. И сейчас наша жизнь, и без того не очень комфортная, превратилась в испытания. Окна первого этажа находятся на уровне 50 сантиметров от земли. Ливневки нет. Дом стоит в метре от дороги. И теперь грязь из-под колес летит прямо в окна. А лета будем ждать с ужасом, ведь открыть форточку в квартире мы не сможем… Задумывался ли кто-то из чиновников о безопасности людей, которые ходят по Мичурина? Мы теперь даже не можем без опаски перейти улицу, так как нет пешеходного перехода. А в домах № 5 и № 5а — много детей. Мы понимаем, что новый мост строить надо. Но власти должны были максимально подумать о безопасности людей и комфортности проживания на маленьких улочках, по которым они пустили в объезд транспорт. К слову, дозвониться по телефонам, которые давали горожанам для замечаний по всем вопросам, связанным с закрытием Полоцкого путепровода, мне не удалось.
Возле одного из заброшенных зданий на Мичурина тротуар есть, хоть и плохонький: весь в колдобинах, лужах, мусоре и бурьяне. Навстречу идет пожилой пешеход. И у него возникает дилемма: где пройти лучше — по тротуару или по проезжей части. Мужчина выбирает второй вариант.
— Это не так страшно, как кирпич, который вдруг с этого дома на голову упадет. А вообще мы еще не привыкли, что по нашей улице ездит теперь столько много машин. Такого движения, сколько я прожил, никогда тут раньше не было! Приходится вот привыкать: идешь и смотришь постоянно по сторонам, чтобы не сбили.
Улицы возле Юрьевой горки: «Мамочки с малышами лавируют между машинами»
К новой жизни приходится привыкать и жителям частного сектора возле Юрьевой горки.
— Автомобилисты, которые едут с улицы Карла Марса на улицу Титова, чтобы миновать
Молодая женщина — сама автомобилист. По ее наблюдениям, утром в будни пробка на путепроводе Металлистов образовывается в 7.30, вечером мост сильнее всего «забит» транспортом с 16.45 до 18.00:
— Сейчас, чтобы доехать из центра города, например, в Тирасполь, нужно потратить добрых полтора часа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 ноября, с закрытием на 4-летний ремонт аварийного Полоцкого путепровода, эти улочки приняли на себя транспорт, который идет в объезд моста. И теперь тут жизнь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)