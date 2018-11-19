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"Нам бы еще минуты полторы". Минчанка жалуется на короткий интервал между первыми поездами метро

20.11.2018 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Пассажиры первого утреннего поезда Московской линии метро с трудом успевают пересесть на первый поезд Автозаводской линии, а часто и вовсе не добегают. На это в редакцию TUT.BY пожаловалась минчанка.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Минчанка Тамара просыпается рано, чтобы успеть на работу на Минский автозавод. Она добирается туда на метро.

— Еду с «Уручья» на первой электричке, перехожу на Автозаводскую линию в сторону «Могилевской». Электричка из Уручья прибывает на «Октябрьскую» в 5.47, а с «Купаловской» поезд в нужную сторону уезжает почти в то же время, ну, может, в 5.48, — рассказывает Тамара. — На электричку эту тороплюсь не только я. Чтобы на нее успеть, люди буквально друг друга сносят. Если не успеем — потом ждать еще минут семь, а мы утром едем на работу, торопимся. А дежурные еще и подшучивают!

Минчанка от себя и своих коллег, которые тоже торопятся рано утром на завод, просит дать еще минуты полторы пассажирам на пересадку.

— Нам кажется, что такая острая проблема только первый сезон. Если до этого на пересадку опаздывал только иногда, то теперь это происходит систематически. Хотя пытаемся подгадать так перебежать, чтобы успеть заскочить хотя бы в последний вагон. Когда у нас рабочая суббота, то шансов на пересадку вообще никаких, можешь уже и не «лететь», — сетует пассажир.

Начальник службы движения Минского метрополитена Игорь Дадалко после звонка TUT.BY изучил записи камер видеонаблюдения на пересадочных станциях подземки. При этом он выразил сомнение, что рабочие заводов массово едут на работу именно в столь раннее время.

— Людей там не так много, чтобы что-то менять, — отмечает начальник службы движения. — Иначе придется смещать график, позже отправлять поезда с конечных станций. А этого делать нельзя, потому что люди подстраиваются под первый поезд. Ухудшать условия большей части пассажиров мы не будем.

Год назад мы писали про похожую проблему у поздних пассажиров. Пассажиры метро не успевали пересесть с одного последнего поезда метро на другой из-за короткого интервала. «Не успел добежать — тебя просто выкидывают посреди города в час ночи», — рассказывал минчанин Яков Сухнат. Тогда Минский метрополитен прислушался к желанию пассажиров последних поездов и увеличил интервал — дал три минуты на пересадку.

 
 
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Пассажиры первого поезда Московской линии метро с трудом успевают пересесть на первый поезд Автозаводской линии, а чаще и вовсе не успевают. На это в редакцию TUT.BY...
 
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