Правознайка рассказала дошколятам Сморгонского детского сада №6 о правовом статусе нашего государства и о статусе малышей как граждан Республики Беларусь

20 ноября на всем земном шаре отмечается Всемирный день ребенка.





В 1954 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций этот день был провозглашен как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

20 ноября – важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

15 ноября главный библиограф Сморгонской районной библиотеки, на базе которой действует Публичный центр правовой информации, провела интерактивный информационный час для воспитанников ГУО «Ясли-сад №6 г.Сморгони».

К дошколятам в гости пожаловала Правознайка, которая в игровой форме с помощью интерактивных приспособлений рассказала детям о правовом статусе нашего государства и о статусе малышей как граждан Республики Беларусь.

Особо активные участники стали друзьями Правознайки – Правознайчатами и получили в подарок очки знатоков права.





Ольга ЯЦКЕВИЧ, главный библиограф ГУК «Сморгонская районная библиотека».

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