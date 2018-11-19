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Правознайка рассказала дошколятам Сморгонского детского сада №6 о правовом статусе нашего государства и о статусе малышей как граждан Республики Беларусь
20.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
20 ноября на всем земном шаре отмечается Всемирный день ребенка.
В 1954 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций этот день был провозглашен как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
20 ноября – важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.
15 ноября главный библиограф Сморгонской районной библиотеки, на базе которой действует Публичный центр правовой информации, провела интерактивный информационный час для воспитанников ГУО «Ясли-сад №6 г.Сморгони».
К дошколятам в гости пожаловала Правознайка, которая в игровой форме с помощью интерактивных приспособлений рассказала детям о правовом статусе нашего государства и о статусе малышей как граждан Республики Беларусь.
Особо активные участники стали друзьями Правознайки – Правознайчатами и получили в подарок очки знатоков права.
Ольга ЯЦКЕВИЧ, главный библиограф ГУК «Сморгонская районная библиотека».
Фото автора.
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Правознайка рассказала дошколятам Сморгонского детского сада №6 о правовом статусе нашего государства и о статусе малышей как граждан Республики Беларусь
20 ноября на всем земном шаре отмечается Всемирный день ребенка.
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