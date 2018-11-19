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До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября

20.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября

В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, при прояснениях — 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/do-10-gradusov-moroza-ozhidaetsja-v-belarusi-nochjju-21-nojabrja-326201-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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