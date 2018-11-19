О выращивании конопли и суровом наказании

Предварительное расследование по делу проводилось следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области.

Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый Р. с целью сбыта выращивал на земельном участке по месту жительства запрещенные к возделыванию растения рода Конопля (Cannabis), из которых изготовил опасные наркотические средства – марихуану и масло каннабиса, а также хранил в доме и гараже маковую солому и другие особо опасные психотропные вещества. Марихуану обвиняемый Р. курил не только сам, но и предлагал находившимся у него в гостях несовершеннолетним девушкам, а также вовлекал их в распитие спиртных напитков, вступал с ними в половые сношения.

Примечательно, что в поле зрения правоохранительных органов он ранее не попадал, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.329 (посев и выращивание в целях сбыта и изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства), ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку, изготовление опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. ст. 328, 329 УК), ч.2 ст.331 УК (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст. ст. 328, 329 УК), ч.1 ст.332 УК (предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч.1 ст.168 УК (половое сношение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК Республики Беларусь), ч.1 ст.173 УК (вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков).

При направлении уголовного дела в суд мера пресечения оставлена прежней - заключение под стражу.

В случае признания виновности обвиняемого судом ему грозит суровое наказание.

Старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Лариса Довбнюк