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Очередной профсоюзный прием граждан

20.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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             Время проведения приема:

с 12.30 до 14.30 - ОАО « Мирополье»,

а-г Старо-Борисов , ул.Ленина,32

            Предварительно записаться на прием можно по телефону :

8(0177) 73-26-14

 
 
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29 ноября 2018г. правовой прием будет осуществлять главный правовой инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства...
 
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