Время проведения приема:
с 12.30 до 14.30 - ОАО « Мирополье»,
а-г Старо-Борисов , ул.Ленина,32
Предварительно записаться на прием можно по телефону :
8(0177) 73-26-14
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Очередной профсоюзный прием граждан
20.11.2018 — Новости Общества | Единство
Время проведения приема:
с 12.30 до 14.30 - ОАО « Мирополье»,
а-г Старо-Борисов , ул.Ленина,32
Предварительно записаться на прием можно по телефону :
8(0177) 73-26-14
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