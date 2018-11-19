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Невидимая опасность: что нужно знать о кистах яичника расскажет врач-гинеколог

20.11.2018 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Новообразования в виде кист — не редкость у женщин репродуктивного возраста. В некоторых случаях они рассасываются со временем сами собой, но порой требуют оперативного вмешательства и могут представлять опасность для здоровья и жизни женщины. Именно поэтому важно своевременно установить и устранить причины появления кист и пересмотреть свой образ жизни.

В каких случаях при новообразовании запрещены физические нагрузки и секс? Может ли киста «переродиться» в злокачественную опухоль? Влияет ли операция по удалению на зачатие и всегда ли она нужна? О поликистозе, беременности после разрыва (апоплексии) и многом другом в новом выпуске проекта «Женское здоровье» расскажет врач-гинеколог Наталья Мороз. Начало прямого эфира 27 ноября в 15:00. Вы можете задать свой вопрос специалисту и услышать ответ в эфире: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

 
 
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