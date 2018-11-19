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Стали известны даты праздников и выходных в 2019 году
20.11.2018 14:11 — Новости Общества | БДГ
Согласно производственному календарю на 2019 год, который обнародовало Министерство труда Беларуси, в будущем году у наших граждан будет на один выходной больше, чем в 2018 году.
В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней), отметили в Минтруда.
В 2019 году нерабочими праздничными днями будут:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта — День женщин;
1 мая — Праздник труда;
7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);
9 мая — День Победы;
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День
Республики);
7 ноября — День Октябрьской революции;
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
Об этом сообщает
Напомним, что ранее министр экономики Дмитрий Крутой
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Согласно производственному календарю на 2019 год, который обнародовало Министерство труда Беларуси, в будущем году у наших граждан будет на один выходной больше,...
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