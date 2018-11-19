Стали известны даты праздников и выходных в 2019 году

Согласно производственному календарю на 2019 год, который обнародовало Министерство труда Беларуси, в будущем году у наших граждан будет на один выходной больше, чем в 2018 году.

В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней), отметили в Минтруда.

В 2019 году нерабочими праздничными днями будут:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

1 мая — Праздник труда;

7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День

Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Об этом сообщает tut.by .