Необычный сувенир. «Белкартография» выпустила скретч-карту Беларуси

«Белкартография» выпустила скретч-карту «Рэспубліка Беларусь». Об этом сказано на официальном сайте Государственного комитета по имуществу.





Карту издали на белорусском языке, ее масштаб 1 к 1 100 000. Карта дополнена выдержками стихов отечественных поэтов о родине.

Использовать ее чрезвычайно просто. Нужно лишь стереть монеткой серебристый слой с территорий тех районов страны, в которых довелось побывать.





– Под слоем скрывается красочная и очень подробная карта с изображением гербов населенных пунктов Республики Беларусь, –сообщили в комитете.

Скретч-карту «Рэспубліка Беларусь» можно будет купить уже 21 ноября — в день торжественной презентации четырехтомного издания «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi», которая пройдет в Национальной библиотеке. Также карту-новинку, все четыре тома Атласа и другую продукцию белорусских картографов можно будет купить на выставке-продаже продукции РУП «Белкартография» исторической тематики, организованной в этот день в фойе библиотеки.





Позже она будет продаваться в магазинах торговой сети «Белкнига».