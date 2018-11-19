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Необычный сувенир. «Белкартография» выпустила скретч-карту Беларуси

20.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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«Белкартография» выпустила скретч-карту «Рэспубліка Беларусь». Об этом сказано на официальном сайте Государственного комитета по имуществу.

Необычный сувенир. «Белкартография» выпустила скретч-карту Беларуси

Карту издали на белорусском языке, ее масштаб 1 к 1 100 000. Карта дополнена выдержками стихов отечественных поэтов о родине.

Использовать ее чрезвычайно просто. Нужно лишь стереть монеткой серебристый слой с территорий тех районов страны, в которых довелось побывать.

Необычный сувенир. «Белкартография» выпустила скретч-карту Беларуси

– Под слоем скрывается красочная и очень подробная карта с изображением гербов населенных пунктов Республики Беларусь, –сообщили в комитете.

Скретч-карту «Рэспубліка Беларусь» можно будет купить уже 21 ноября — в день торжественной презентации четырехтомного издания «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi», которая пройдет в Национальной библиотеке. Также карту-новинку, все четыре тома Атласа и другую продукцию белорусских картографов можно будет купить на выставке-продаже продукции РУП «Белкартография» исторической тематики, организованной в этот день в фойе библиотеки.

Необычный сувенир. «Белкартография» выпустила скретч-карту Беларуси

Позже она будет продаваться в магазинах торговой сети «Белкнига».

Источник: sb.by
Фото: gki.gov.by

 
 
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«Белкартография» выпустила скретч-карту «Рэспубліка Беларусь». Об этом сказано на официальном сайте Государственного комитета по имуществу. Карту издали на...
 
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