21 ноября православные чествуют Архангела Михаила

21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.





Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви.

Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово “ангел” на греческом языке значит вестник. Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю.

Архангел Михаил в Писании именуется “князем”, “вождем воинства Господня” и изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование “архистратиг”, т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли.

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем, низвергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник “Собора” (т. е. совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября (нов: 21 ноября).

Русский Златоуст, Архиепископ Херсонский Иннокентий в назидание писал: «Он первый восстал против люцифера (сатаны), когда сей восстал против вседержителя. Известно, чем закончилась эта война, низвержением денницы (сатаны) с неба. С тех пор Архангел Михаил не перестает ратоборствовать за славу Творца и Господа всяческих, за дело спасения рода человеческого, за церковь и чад ее».

Олег СУШКО, протоиерей