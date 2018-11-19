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Желающих протестировать первое велосипедное приложение собирают в Бресте
20.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Напомним, что учреждение «За вело Брест» полгода назад запустило программу по разработке мобильного приложения для велосипедистов, которое поможет пользователям передвигаться на велосипеде ежедневно.
После работы IT-специалистов, команда «За вело Брест» запустит приложение в тестовом режиме. В течение 2-х месяцев группа из 200 человек будет тестировать приложение и отмечать все его недостатки и достоинства. После обработки полученных данных и корректировки «РоварОК» будет доступен в Play Market.
Уже в эту среду, 21 ноября, в 18.30 в пространстве «Эколастер» по ул. Пионерской, 52 (3-й этаж) команда «За вело Брест» начинает сбор и запись желающих стать тестировщиком приложения.
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