Желающих протестировать первое велосипедное приложение собирают в Бресте

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Будущие пользователи голосованием уже выбрали название первого велосипедного приложения для Бреста — «РоварОК». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе учреждения»За вело Брест».

Напомним, что учреждение «За вело Брест» полгода назад запустило программу по разработке мобильного приложения для велосипедистов, которое поможет пользователям передвигаться на велосипеде ежедневно.

Позади несколько этапов отбора разделов приложения, в которых поучаствовало порядка 150 человек. Приложение будет насыщенно различными функциями и разделами: кнопками экстренного sos-сигнала при поломке, базой украденных велосипедов, возможностью фиксации нарушений инфраструктуры, организации велопоездок, а также разделом для туристов. Всё это и многое другое ждёт пользователей города Бреста весной 2019 года!

После работы IT-специалистов, команда «За вело Брест» запустит приложение в тестовом режиме. В течение 2-х месяцев группа из 200 человек будет тестировать приложение и отмечать все его недостатки и достоинства. После обработки полученных данных и корректировки «РоварОК» будет доступен в Play Market.

В планах — выпуск версии для других городов Брестской области, а после этого выход на другие области Беларуси.

Уже в эту среду, 21 ноября, в 18.30 в пространстве «Эколастер» по ул. Пионерской, 52 (3-й этаж) команда «За вело Брест» начинает сбор и запись желающих стать тестировщиком приложения.