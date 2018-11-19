|
Синоптики предупредили пинчан о гололедице и усиливающихся ночных морозах
20.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
Синоптики предупредили жителей Пинска и района, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
В последующие сутки будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 ºС, днем -2…+3 ºС.
К концу трудовой недели значительно понизятся ночные температуры. 22 и 23 ноября существенных осадков не ожидается, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха 22 ноября в ночные часы от 2 до 7 градусов ниже нуля, при прояснениях до -12 ºС, днем -3…+2 ºС. 23 ноября температура воздуха ночью составит -3 -8 ºС, при прояснениях мороз усилится до -13 ºС, в дневные часы термометры покажут значения от -4 до +1 градуса.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)