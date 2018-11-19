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Синоптики предупредили пинчан о гололедице и усиливающихся ночных морозах

20.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Синоптики предупредили пинчан о гололедице и усиливающихся ночных морозах
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки средняя температура воздуха составила около 0ºС, что на 1ºС ниже средних многолетних значений.

Синоптики предупредили жителей Пинска и района, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В последующие сутки будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит  -1…-6 ºС, днем -2…+3 ºС.

К концу трудовой недели значительно понизятся ночные температуры. 22 и 23 ноября существенных осадков не ожидается, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха 22 ноября в ночные часы от 2 до 7 градусов ниже нуля, при прояснениях до -12 ºС, днем -3…+2 ºС. 23 ноября температура воздуха ночью составит -3 -8 ºС, при прояснениях мороз усилится до -13 ºС, в дневные часы термометры покажут значения от -4 до +1 градуса.

 

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