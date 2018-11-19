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Компания Life:) подтвердила расширение емкости своей сети 4G на 50% в сотрудничестве с beCloud

20.11.2018 14:53 — Новости Общества | БелТА  
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Компания Life:) подтвердила расширение емкости своей сети 4G на 50% в сотрудничестве с beCloud

Существующая емкость сети 4G digital-оператора life:) увеличилась более чем на 50%. Данный результат достигнут в результате эффективного сотрудничества life:) с инфраструктурным оператором beCloud. Технологические новации обеспечат абонентам life:) более высокие скорости передачи данных и мобильного интернета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в офисе компании-мобильного оператора.

"Мы стремимся непрерывно улучшать наш сервис, чтобы обеспечить своим клиентам безупречные услуги: последовательно расширяем сеть и запускаем актуальные digital-сервисы. Объем потребления трафика растет вместе с цифровыми привычками наших абонентов. В среднем в октябре 2018 года абонент нашей компании загрузил 5,4 Гб LTE-трафика, что в два раза больше, чем в октябре прошлого года. Благодаря увеличению доступного ресурса сети наши клиенты смогут еще более активно использовать глобальные мобильные сервисы и наши цифровые продукты: слушать музыку в приложении fizy, общаться в мессенджере BiP, хранить и загружать данные в облачное хранилище lifebox, смотреть TV+, читать журналы, качать без ограничений топовые игры и приложения в AppsClub и KidsClub и другие", - отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА и.о. генерального директора компании life:) г-н Эрдал Яйла.

 
 
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Существующая емкость сети 4G digital-оператора life:) увеличилась более чем на 50%. Данный результат достигнут в результате эффективного сотрудничества life:) с...
 
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