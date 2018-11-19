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4 миллиона евро. Начался капитальный ремонт трех дорог, ведущих на Августовский канал
20.11.2018 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Четыре проекта по программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» получили финансирование в размере 4 млн евро. Эти деньги будут направлены на капитальное обновление участков дорог общей протяженностью 21,8 километра,
Как рассказал генеральный директор КУП «Гроднооблдорстрой» Дмитрий Волкович, уже приступили к работам на двух участках дороги Свяцк — Василевичи — Осташа — Кадыш, общая протяженность 11 километров. Капитальное обновление дорог ведут Дорожно-строительный трест № 6 г. Гродно и «Гроднодорожник». Здесь укрепляют земляное полотно, фрезеруют асфальт, затем будут укладывать асфальтобетон. На первом участке для нижнего его слоя потребуется около пяти тысяч тонн смеси.
Также начались работы на дороге Гродно — Сопоцкин — граница Литовской Республики от деревни Ратичи до Сопоцкина. Они завершатся к маю следующего года, когда на Августовском канале откроется туристический сезон.
Все реконструируемые участки дорог будут иметь обозначенные велодорожки, их проезжая часть расширится на один метр.
Дорожные знаки будут с фотоэлементами. Около дворцово-паркового комплекса «Свяцк» вдоль реконструированного участка дороги смонтируют освещение, уложат тротуар, оборудуют дополнительные места отдыха со скамейками.
Как сообщили в «Гроднооблдорстрое», мост в районе деревни Радзивилки будет перестроен в трубу. Это гофрированная труба повышенной прочности, которая сможет простоять без замены более полстолетия. Автостоянка у дота недалеко от канала будет отремонтирована и оборудована малыми архитектурными формами. Здесь туристам можно будет сделать остановку для отдыха.
В целом, считает Дмитрий Волкович, после проведенных ремонтов эти магистральные направления станут более комфортными и безопасными для участников дорожного движения.
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Все реконструируемые участки дорог будут иметь обозначенные велодорожки, их проезжая часть расширится на один метр.
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