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Жители Витебского района не согласны с подорожанием проезда в связи с закрытием Полоцкого путепровода
20.11.2018 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Жители
— После закрытия Полоцкого путепровода изменились маршрут движения и расположение остановок общественного транспорта не только в самом Витебске, но и в Витебском районе, увеличилось время в пути — из-за того, что транспорт теперь идет в объезд через Пролетарскую площадь. И, конечно же, выросла стоимость проезда, для некоторых деревень — так почти вдвое, — отмечает Елена Янушковская.
Общественный активист приводит пример: чтобы доехать из областного центра в деревню Суйково, раньше люди платили 64 копейки, а сейчас 1 рубль 26 копеек.
В своем обращении жители сельсовета просят ввести для них льготы на проезд либо компенсировать перевозчику затраты, связанные с увеличением пробега транспорта из-за закрытия моста.
— Кроме того, мы просим согласовать с людьми удобный для них график движения и месторасположением остановок. Пассажиров также нужно оповестить об изменении расписания и новых местах остановок, а информации об этом пока нигде нет. Нужно, чтобы оно появилось в первую очередь на вокзале, — считает Елена Янушковская.
Обращение подписали 120 человек из разных деревень Витебского района.
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Жители Витебского района не согласны с подорожанием проезда в связи с закрытием Полоцкого путепровода
Чтобы доехать из областного центра в деревню Суйково, раньше люди платили 64 копейки, а сейчас 1 рубль 26 копеек.
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