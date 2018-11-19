Жители Витебского района не согласны с подорожанием проезда в связи с закрытием Полоцкого путепровода

Жители Зароновского сельсовета Витебского района направили коллективное обращение в облисполком в связи с подорожанием проезда, которое вызвало закрытие Полоцкого путепровода в Витебске. Об этом TUT.BY сообщила активистка незарегистрированной партии БХД Елена Янушковская.



Остановка в агрогородке Зароново. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— После закрытия Полоцкого путепровода изменились маршрут движения и расположение остановок общественного транспорта не только в самом Витебске, но и в Витебском районе, увеличилось время в пути — из-за того, что транспорт теперь идет в объезд через Пролетарскую площадь. И, конечно же, выросла стоимость проезда, для некоторых деревень — так почти вдвое, — отмечает Елена Янушковская.

Общественный активист приводит пример: чтобы доехать из областного центра в деревню Суйково, раньше люди платили 64 копейки, а сейчас 1 рубль 26 копеек.

В своем обращении жители сельсовета просят ввести для них льготы на проезд либо компенсировать перевозчику затраты, связанные с увеличением пробега транспорта из-за закрытия моста.

— Кроме того, мы просим согласовать с людьми удобный для них график движения и месторасположением остановок. Пассажиров также нужно оповестить об изменении расписания и новых местах остановок, а информации об этом пока нигде нет. Нужно, чтобы оно появилось в первую очередь на вокзале, — считает Елена Янушковская.

Обращение подписали 120 человек из разных деревень Витебского района.