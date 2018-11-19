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Студента года назовут в Беларуси 21 ноября

20.11.2018 16:17 — Новости Общества | БелТА  
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Студента года назовут в Беларуси 21 ноября
Фото БРСМ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года - 2018" состоится 21 ноября в Минском городском дворце культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

Слоган конкурса этого года - "Время действовать!". В творческих и интеллектуальных баталиях проекта сразятся девять самых лучших студентов страны. "За титул "Студент года - 2018" поборются умные и талантливые, энергичные и смелые будущие инженеры, финансисты, врачи, менеджеры, лингвисты, культурологи, а также покорители туристической индустрии. По традиции их будут поддерживать группы болельщиков, которые, к слову, играют не последнюю роль на пути к победе", - сказала Юлия Зинкевич.

Во время шоу зрителей и жюри ожидает студенческая презентация "Будем знакомы", а также конкурсы интеллектуальный и ораторского мастерства "#ВПрофессии", творческое состязание "Моя малая родина", где каждый участник расскажет про себя, цели и мечты, раскроется творчески. "Обладателем титула "Студент года" и путевки на путешествие в Прагу станет финалист, который по итогам всех испытаний наберет наибольшее количество баллов. Особенности системы оценки за выступление в каждом испытании - открытость и интерактивность", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Победителя в номинации "Студент года ONLINE" традиционно определят пользователи виртуальной сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я - студент!". Отдать свой голос за понравившийся ролик можно до 17.00 21 ноября в официальной группе БРСМ в социальной сети "ВКонтакте", а дополнительный бонус конкурсантам в этом году можно подарить и в сообществе союза молодежи в Instagram.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте, на продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризацию профессии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года - 2018" состоится 21 ноября в Минском городском дворце культуры, сообщила...
 
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