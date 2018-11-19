Если увидите человека с планшетом

Если увидите, что около вашего дома остановился человек с планшетом и стал там что-то помечать, не беспокойтесь и не удивляйтесь — это регистратор, и он отмечает на электронной карте Глуска то, что ваш дом есть и что он жилой.

Для подготовки к проведению переписи населения 2019 года нужно проверить адресное хозяйство по всей стране. Эту работу и проводят регистраторы. Их задача за 19 рабочих дней, с 5 по 30 ноября 2018 года, уточнить перечень и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди. К работе по составлению списков домов и помещений в них привлекаются работники органов, которые отвечают за эксплуатацию жилфонда или занимаются его обслуживанием (при этом совершеннолетние и владеющие навыками работы с планшетом).

В Глуске работают четыре регистратора, это специалисты УКП «Жилкомхоз», рассказала редакции начальник отдела статистики Галина Полозняк, 5 ноября проводились их учеба, инструктаж, на период работы они застрахованы, им выданы удостоверения и планшеты, а 6 ноября регистраторы приступили к своей работе. Они не только сверяют картографический материал, но и смотрят, есть ли аншлаги с названиями улиц, номерные знаки на домах. Данные с их планшетов сразу же поступают на сервер Белстата, где и аккумулируется вся информация.

То, что сейчас делают регистраторы, поможет более слаженно, организованно, оперативно и качественно провести очередную перепись населения, она пройдет с 4 по 30 октября 2019 года, и ее данные станут основой для работы всех сфер и отраслей.