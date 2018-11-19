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Электричка с местами для велосипедов начала курсировать по БЖД

20.11.2018 16:28 — Новости Общества | БелТА  
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка с местами для велосипедов начала курсировать в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник конструкторского отдела конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги Олег Морозов.

"Мы разработали комплект конструкторской документации по оборудованию поездов ЭР-9 устройством для прикрепления и провоза велосипедов, затем эта документация была передана в локомотивное депо Барановичей, которое занимается обслуживанием и капитальным ремонтом подвижного состава. Там на основании нашей документации сделали один опытный образец", - рассказал Олег Морозов.

Конструкция позволяет провозить в вагоне одновременно три велосипеда в неразобранном виде. Специальные места оборудованы в одном из головных вагонов, который обозначен специальными наклейками.

Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета. За провоз велосипеда в разобранном виде плата с пассажиров не взимается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка с местами для велосипедов начала курсировать в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник конструкторского отдела...
 
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