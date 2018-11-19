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Комитет ООН рассмотрит жалобу правозащитников по делу о гибели школьницы в Молодечно
20.11.2018 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению жалобу от имени родителей школьницы Виктории Попчени, которая погибла на уборке картофеля осенью 2016-го. Правозащитники хотят добиться полного запрета на привлечение детей к сельхозработам в Беларуси.
Еще в апреле правозащитник Леонид Судаленко направил в комитет ООН жалобу от имени отца девочки. 19 ноября обращение было зарегистрировано там под номером 3265/2018. Документ
Согласно процедуре, жалоба будет официально направлена государству для подготовки ответа по существу. На это предусмотрен срок до 180 дней.
«Признают или нет, укажут свои аргументы, — объяснил TUT.BY правозащитник. После этого стороны могут высказаться в ответ, а затем документы поступят на рассмотрение. — Думаю, к 2021 году мы будем иметь решение комитета».
Семья Попченя просит признать: государство лишило ребенка права на жизнь через использование детского труда. Труд детей нужно запретить в Беларуси как на уровне закона, так и на практике.
«Сегодня Кодекс об образовании „допускает“ воспитание детей трудом. В суде так и решили: это был „воспитательный процесс“, а не работа. Мы хотим, чтобы из Кодекса исчезла эта норма и был полный запрет. (…) Мы будем делать все, чтобы в каждой школе имелось это решение — чтобы остудить горячие чиновничьи головы, которые отправляют детей на колхозные поля», — объяснил Судаленко.
Он отметил, что за два года после трагедии правозащитники не зафиксировали ни одного случая привлечения детей к сельхозработам. Школа и сельхозорганизация полностью
Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно
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Правозащитники хотят добиться полного запрета на привлечение детей к сельхозработам в Беларуси.
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