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В Рогачевском районе охотник во время задержания выстрелил в сторону госинспекторов
20.11.2018 16:30 — Новости Общества | Tut.by
В Рогачевском районе охотник при встрече с рейдовой группой инспекторов природоохраны выстрелил в сторону проверяющих. Намеренно он это сделал или случайно, сейчас выясняют следователи.
Добычей мужчины стали 3 куницы. Также у задержанного нашли запрещенные пулевые патроны.
За незаконную охоту мужчине выставлен ущерб в размере около 2,6 тысячи рублей.
Кроме этого, следователи выясняют, зачем задержанный стрелял в сторону инспекторов.
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В Рогачевском районе охотник при встрече с рейдовой группой инспекторов природоохраны выстрелил в сторону проверяющих. Намеренно он это сделал или случайно,...
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