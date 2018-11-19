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В Рогачевском районе охотник во время задержания выстрелил в сторону госинспекторов

20.11.2018 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Рогачевском районе охотник при встрече с рейдовой группой инспекторов природоохраны выстрелил в сторону проверяющих. Намеренно он это сделал или случайно, сейчас выясняют следователи.


Как сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте, инцидент произошел 17 ноября у деревни Березовый Гай. Гомельчанин охотился ночью, хотя добывать пушного зверя по правилам можно только в светлое время суток. К тому же ушел далеко за пределы указанных в путевке охотугодий.

Добычей мужчины стали 3 куницы. Также у задержанного нашли запрещенные пулевые патроны.

За незаконную охоту мужчине выставлен ущерб в размере около 2,6 тысячи рублей.

Кроме этого, следователи выясняют, зачем задержанный стрелял в сторону инспекторов.

 
 
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В Рогачевском районе охотник при встрече с рейдовой группой инспекторов природоохраны выстрелил в сторону проверяющих. Намеренно он это сделал или случайно,...
 
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