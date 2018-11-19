"Полгода доказывала, что меня покусала собака". Мастер по маникюру приехала на дом, на нее напал пес

На мастера по маникюру Марию Базавову напал тибетский мастиф, когда женщина приехала на вызов в частный дом. Она только успела зайти на территорию, как собака укусила ее за грудь. Заявление в милицию закончилось тем, что дело прекратили «за отсутствием состава административного правонарушения». После вмешательства прокуратуры хозяин собаки все же оказался в суде и был оштрафован на 367 рублей 50 копеек. С этим решением он не согласен.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tibetan Paradise / commons. wikimedia

24 апреля мастер по маникюру приехала по вызову в столичный частный дом в Минске. Этот адрес Мария Базавова знала хорошо: до ЧП была там несколько раз.

— Только никогда раньше не видела тибетских мастифов, — отмечает Мария Базавова. — За час до встречи мы созвонились, а когда подъехала, хозяин открыл ворота специальным пультом и вышел встречать с собакой. Она была без поводка, без намордника. Буквально одна минута — и тибетский мастиф хватает меня за грудь, а это же собака по размеру как медведь!

В доме клиента Мария Базавова обработала рану, затем поехала в больницу, где ей наложили швы на грудь, ввели вакцину против столбняка и бешенства.

— Вернувшись домой, заметила, как сильно опухла грудь, из раны пошла кровь, в итоге швы пришлось снять, чтобы избежать тяжелых последствий. Две недели ходила в поликлинику на процедуры, грудь была вся синяя, душ принять невозможно, а клиент все сводил к шуткам. Когда поняла, что общий язык не найдем, 28 апреля написала заявление в милицию, — вспоминает Мария Базавова.

По словам Марии, первоначально обсуждалось, хозяин собаки выплатит компенсацию, но предложенная им сумма в 300 долларов девушку не устроила, ведь впереди, по ее словам, пластическая операция по удалению шрама. В Советском РУВД провели проверку по заявлению Марии, но дело прекратили «за отсутствием состава административного правонарушения».

— Обратилась в прокуратуру. Там меня поддержали, указали, что постановление принято незаконно и отправили дело на дополнительную проверку.

1 ноября суд Советского района вынес постановление о привлечении хозяина собаки к административной ответственности, мужчина оштрафован на, а 367 рублей 50 копеек. Свою вину он не признал.

— Клиент сразу заявил ходатайство о прекращении дела, так как прошли уже все сроки, его отклонили, — говорит мастер по маникюру Мария. — А потом и вообще заявил: он не видел меня. Я черепашка Ниндзя, что ли? Как перепрыгнула через двухметровый забор? Больше всего в этой ситуации удивляет: я полгода доказывала, что меня покусала собака!

Точка в этой истории не поставлена. Хозяин собаки будет обращаться в Минский городской суд, а Мария — требовать моральный ущерб.

— Не согласен с решением, потому что все сроки уже истекли. Может, в моих действиях и было какое-то правонарушение, но недостаточное для того, чтобы понес вину, — комментирует TUT.BY владелец собаки. — Висит табличка, что двор охраняет собака, а человек заходит и игнорирует это. Она просто не соблюла осторожность.

— Правда, что не первый раз ваша собака нападет на человека?

— Это первый случай, когда укусила. Была еще история на улице. Стоял дед с палкой, начал эту собаку отгонять и случайно упал, а его сын написал на меня заявление, мол, собака напала на деда. Тогда оштрафовали, потому что собака оказалась на улице без намордника и поводка.

— Вы вообще не чувствуете никакой вины?

— Чисто человеческую чувствовал, да, и предлагал тысячу долларов. Этого оказалось мало.