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"Полгода доказывала, что меня покусала собака". Мастер по маникюру приехала на дом, на нее напал пес
20.11.2018 16:58 — Новости Общества | Tut.by
На мастера по маникюру Марию Базавову напал тибетский мастиф, когда женщина приехала на вызов в частный дом. Она только успела зайти на территорию, как собака укусила ее за грудь. Заявление в милицию закончилось тем, что дело прекратили «за отсутствием состава административного правонарушения». После вмешательства прокуратуры хозяин собаки все же оказался в суде и был оштрафован на 367 рублей 50 копеек. С этим решением он не согласен.
24 апреля мастер по маникюру приехала по вызову в столичный частный дом в Минске. Этот адрес Мария Базавова знала хорошо: до ЧП была там несколько раз.
— Только никогда раньше не видела тибетских мастифов, — отмечает Мария Базавова. — За час до встречи мы созвонились, а когда подъехала, хозяин открыл ворота специальным пультом и вышел встречать с собакой. Она была без поводка, без намордника. Буквально одна минута — и тибетский мастиф хватает меня за грудь, а это же собака по размеру как медведь!
В доме клиента Мария Базавова обработала рану, затем поехала в больницу, где ей наложили швы на грудь, ввели вакцину против столбняка и бешенства.
— Вернувшись домой, заметила, как сильно опухла грудь, из раны пошла кровь, в итоге швы пришлось снять, чтобы избежать тяжелых последствий. Две недели ходила в поликлинику на процедуры, грудь была вся синяя, душ принять невозможно, а клиент все сводил к шуткам. Когда поняла, что общий язык не найдем, 28 апреля написала заявление в милицию, — вспоминает Мария Базавова.
По словам Марии, первоначально обсуждалось, хозяин собаки выплатит компенсацию, но предложенная им сумма в 300 долларов девушку не устроила, ведь впереди, по ее словам, пластическая операция по удалению шрама. В Советском РУВД провели проверку по заявлению Марии, но дело прекратили «за отсутствием состава административного правонарушения».
— Обратилась в прокуратуру. Там меня поддержали, указали, что постановление принято незаконно и отправили дело на дополнительную проверку.
1 ноября суд Советского района вынес постановление о привлечении хозяина собаки к административной ответственности, мужчина оштрафован на, а 367 рублей 50 копеек. Свою вину он не признал.
— Клиент сразу заявил ходатайство о прекращении дела, так как прошли уже все сроки, его отклонили, — говорит мастер по маникюру Мария. — А потом и вообще заявил: он не видел меня. Я черепашка Ниндзя, что ли? Как перепрыгнула через двухметровый забор? Больше всего в этой ситуации удивляет: я полгода доказывала, что меня покусала собака!
Точка в этой истории не поставлена. Хозяин собаки будет обращаться в Минский городской суд, а Мария — требовать моральный ущерб.
— Не согласен с решением, потому что все сроки уже истекли. Может, в моих действиях и было какое-то правонарушение, но недостаточное для того, чтобы понес вину, — комментирует TUT.BY владелец собаки. — Висит табличка, что двор охраняет собака, а человек заходит и игнорирует это. Она просто не соблюла осторожность.
— Правда, что не первый раз ваша собака нападет на человека?
— Это первый случай, когда укусила. Была еще история на улице. Стоял дед с палкой, начал эту собаку отгонять и случайно упал, а его сын написал на меня заявление, мол, собака напала на деда. Тогда оштрафовали, потому что собака оказалась на улице без намордника и поводка.
— Вы вообще не чувствуете никакой вины?
— Чисто человеческую чувствовал, да, и предлагал тысячу долларов. Этого оказалось мало.
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"Полгода доказывала, что меня покусала собака". Мастер по маникюру приехала на дом, на нее напал пес
На мастера по маникюру Марию Базавову огромный тибетский мастиф напал, когда женщина приехала на вызов в частный дом. Она только успела зайти на территорию, как...
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