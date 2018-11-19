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ФПБ проверит соблюдение температурного режима на предприятиях

20.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Соблюдение температурного режима на предприятиях проверят технические инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

ФПБ проверит соблюдение температурного режима на предприятиях

Проверки, направленные на выявление фактов нарушения температурных условий на рабочих местах, начнутся с 1 декабря. Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов.

Техинспекторы труда федерации регулярно проводят мониторинги за выполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях. В холодное время года особое внимание обращают на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Кроме того, на постоянной основе в ФПБ работает горячая линия. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить информацию.

В 2017 году в ходе профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах выявлено более 1,7 тыс. нарушений. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Кое-где не были оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Мониторинг коснулся 4 696 предприятий.

Как отметили в пресс-службе, на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, есть ресурсы для отопления, некоторые организации приобрели теплогенераторы.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/fpb-proverit-sobljudenie-temperaturnogo-rezhima-na-predprijatijah-326225-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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Соблюдение температурного режима на предприятиях проверят технические инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ. ...
 
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