Состоялся Совет Борисовского районного объединения профсоюзов

При обсуждении доклада рассматривались вопросы коллективно-договорных отношений, мониторинга проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных гарантий, создания новых профсоюзных организаций негосударственных форм собственности, работы в рамках Соглашения о сотрудничестве между профсоюзами, ОО «БРСМ» Борисовской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Приятным событием стало подведение итогов и вручение дипломов и денежных сертификатов победителям районного конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию Борисовского района.

Лучшими первичными организациями в районными конкурсе стали:

- первичная профсоюзная организация унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, председатель -Котова А.С.

-первичная профсоюзная организация ГУО «Гимназия №3 г.Борисова» Белорусского профессионального союза работников образования и науки , председатель- Беланович И.В.

- первичная профсоюзная организация «Инспекция Министерства по налогам и сборам первичная профсоюзная организация Родильный дом УЗ «Борисовская ЦРБ» Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, председатель -Дубовик В.Н.

- первичная профсоюзная организация Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений, председатель- Катовская И.А.

- первичная профсоюзная организация ОАО «Борисовский завод

пластмассовых изделий» Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности – председатель -Ярош М.Ю.

первичная профсоюзная организация Борисовского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП « Белтелеком» Белорусского профессионального союза работников связи, председатель- Заикина С.А.

Дипломом участника и ценным подарком в номинации «Социальное партнерство» отмечена ППО УП «Бумажная фабрика Гознака» Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования- председатель Елена Милоситова .

На Совете в рамках акции «Наши дети» стартовал новый проект, организованный Борисовским районным объединением - « Марафон добра». При регистрации все члены Совета могли принять участие в благотворительной лотерее «Твори добро» . Решением Президиума Борисовского районного объединения собранные средства пойдут на Новогодние мероприятия Борисовского дома ребенка.