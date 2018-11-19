Старт проекту был дан 14 ноября в ходе работы Совета Борисовского РООП. Во время регистрации, члены Совета могли принять участие в благотворительной лотерее «Твори добро», которая стала отправной точкой предновогоднего «Марафона добра», развернутого в рамках профсоюзной акции «Наши дети».

– Решением президиума Борисовского районного объединения, собранные средства пойдут на проведение новогодних мероприятий в Борисовском доме ребенка, – рассказала председатель районного объединения профсоюзов Елена Зябликова.

По словам председателя РООП, в предновогодние и рождественские дни в рамках проекта «Марафон добра» в районе пройдут самые разные акции и мероприятия для детей.