Профилактические мероприятия по вопросам исполнения требований общевоинских уставов

Целью мероприятия явилось разъяснение положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также мер уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения воинской службы и преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, доведение алгоритма поведения в случае совершения в отношении военнослужащего противоправных действий. В ходе его проведения обращено внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Конституции Республики Беларусь и иных законодательных актов, а также требований, изложенных в общевоинских уставах.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих, в том числе командир бригады Александр Исаев, другие должностные лица воинской части, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Михаил Кравцов, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Кузнецов.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области Денис Кузнецов